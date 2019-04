Parlons Business - Un exemple de start-up belge à succès : Bsit, start-up de l’année -...

Les nouvelles technologies peuvent donner des idées de services innovants dans les domaines les plus variés. La percée de ces nouveaux outils numériques est un grand vecteur de création de start-ups dans notre pays. Un bon exemple vient d’être mis en évidence en ce début d’année, lors de la grand-messe des start-ups belges à Bruxelles. La jeune société Bsit a été élue start-up de l’année lors de cet événement appelé The Big Squeeze. Bsit, fondée en 2005, a créé une application qui propose des services de baby-sitting occasionnel mais aussi de garde d’enfants après les heures d’école. Cette application de garde d’enfant collaborative a fondé sa réputation sur le bouche-à-oreille numérique. Elle a mis en place des outils de notes et d’avis destinés à créer une confiance entre les parents et les gardiens d’enfants. Elle a récemment développé des tarifs destinés aux entreprises, pour que ces sociétés puissent offrir ces services à leurs collaborateurs. L’application a déjà séduit plus de 300.000 utilisateurs et s’est étendue à l’étranger. Un bel exemple à suivre pour ceux qui ambitionnent de lancer leur start-up dans le secteur technologique !

