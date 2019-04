Parlons Business - Le monde des start-ups en Belgique - 09/04/2019

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil sur l’écosystème belge des start-ups, qui, rappelons-le, sont des entreprises débutantes à fort potentiel de croissance. C’est dans le secteur technologique que l’on trouve le plus de ces jeunes pousses prometteuses. Et pour cause, c’est là que les besoins sont les plus importants. Agoria, la fédération du secteur technologique, a récemment estimé que, rien qu’en 2019, 30.000 postes de travail ne trouveraient pas preneur dans l’industrie technologique. De plus, les entreprises technologiques belges devraient connaître une croissance de 2% et demi cette année. Ceci démontre la vitalité de ce secteur qui est à la pointe des innovations, notamment dans le cadre de l’expansion des outils numériques. Ce n’est pas un hasard si, lors du récent événement annuel des start-ups belges, appelé The Big Squeeze, la plupart des start-ups primées étaient actives dans les nouvelles technologies. Nous reviendrons sur quelques exemples de ces entreprises innovantes dans les prochains jours. Rien de tel que de s’imprégner des succès entrepreneuriaux récents pour stimuler l’envie d’entreprendre !

Émission Parlons Business