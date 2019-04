Parlons Business - Entreprendre, c’est interagir - 08/04/2019

On dit souvent que l’entrepreneur qui débute traverse de longues phases de solitude. C’est en partie vrai mais, de nos jours, de nombreux outils permettent aux candidats entrepreneurs de vivre dans un environnement stimulant et d’étoffer leurs réseaux de contacts professionnels chaque jour. Qu’il s’agisse de centres d’entreprises, d’espaces de coworking, d’incubateurs ou encore de parcs d’entreprises, sans oublier les événements ponctuels à destination des entrepreneurs, les lieux de rencontre sont nombreux et incitent les entrepreneurs à interagir en permanence avec de nouvelles parties prenantes. Cela va des investisseurs aux clients en passant par des fournisseurs, des experts ou encore des conseillers en développement des affaires, par exemple. Côtoyer d’autres entrepreneurs suscite aussi une émulation et un partage d’expériences utiles. Les espaces dédiés aux start-ups offrent souvent aussi une série de services annexes, comme l’accès à des experts comptables, à des juristes fiscalistes ou encore à des conseillers financiers. Tous ont pour mission de contribuer à la réussite de l’entreprise débutante.

