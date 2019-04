Parlons Business - Les start-ups, une réponse aux besoins d’un marché en expansion - 05/04/2019

Parmi les entreprises débutantes, qu’on qualifie de starters, certaines se démarquent par leur caractère innovant et leur potentiel de croissance élevé. On parlera alors de start-ups. La caractéristique principale de ce type d’entreprise débutante est qu’elle s’aventure sur un nouveau marché ou sur un marché aux contours encore mal définis. La clientèle potentielle n’est pas toujours bien identifiée : il faudra souvent recourir à de vastes enquêtes d’opinion pour vérifier la pertinence du projet. Mais généralement, les entrepreneurs qui lancent une start-up sont à la pointe de l’innovation et leur projet tente de répondre à des besoins qui apparaîtront sur un marché en pleine expansion. C’est par exemple le cas des nombreuses start-ups technologiques qui envisagent déjà les applications futures qui rendront service aux utilisateurs d’outils numériques encore très récents. Vous l’aurez compris, dans ce domaine, les candidats entrepreneurs avancent à tâtons. Mais une chose est sûre : ils ne manqueront pas de travail car, en Belgique, il existe un déficit de compétences dans le digital, qu’il s’agisse de collaborateurs ou d’entreprises. Voilà une bonne raison de plus de créer une entreprise, en l’occurrence une start-up spécialisée dans le numérique !

Émission Parlons Business