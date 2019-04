Parlons Business - Pourquoi créer votre propre entreprise ? - 04/04/2019

Créer son propre emploi est un thème à la mode. Évidemment, se lancer en tant qu’indépendant ou constituer une société implique une prise de risque. Le statut social des indépendants reste moins favorable que celui des salariés ou des fonctionnaires, malgré des mesures récentes qui réduisent un peu le fossé entre les différents régimes sociaux. Mais il existe beaucoup de bonnes raisons de tenter sa chance en lançant sa propre entreprise. Tout d’abord, ça permet de faire le job que l’on souhaite vraiment : on ne doit pas s’adapter aux offres du marché du travail. Ensuite, si l’affaire marche bien, la richesse qui aura été créée reviendra à l’entrepreneur lui-même et pas à une société pour laquelle il aura travaillé pendant quarante ans. De plus, celui qui crée une nouvelle entreprise a la maîtrise de son activité : il est son propre patron, ce qui peut parfois éviter bien des frustrations. Beaucoup de salariés ou de fonctionnaires de qualité n’ont pas la progression professionnelle qu’ils mériteraient… La création d’une entreprise débutante, ou starter, permet aussi à l’entrepreneur de développer ses compétences et son réseau d’affaires. Créer une entreprise est donc enrichissant, mais pas seulement pour le portefeuille…

