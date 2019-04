Parlons Business - Les premières démarches formelles pour créer une entreprise - 02/04/2019

Une fois qu’un projet d’entreprise est bien défini, il est temps de le formaliser pour constituer une entreprise. Il faudra tout d’abord s’interroger sur la forme juridique que prendra cette entreprise : l’activité sera-t-elle exercée en personne physique ou sous la forme d’une société ? Ce choix aura des conséquences importantes : opter pour une société permet de protéger le patrimoine propre de l’entrepreneur en cas de faillite, tandis qu’un indépendant qui agit en personne physique verra son patrimoine exposé aux risques financiers de l’entreprise, à l’exception du domicile qui peut bénéficier d’une déclaration d’insaisissabilité. On l’aura compris : ce choix de la forme juridique de l’entreprise dépendra du degré de risque lié à l’activité envisagée. Si l’entrepreneur décide d’agir en personne physique, il devra se rendre à un guichet d’entreprise, où quelques formalités obligatoires seront remplies rapidement, comme l’inscription à la Banque-carrefour des entreprises ou encore l’identification à la TVA. Si, par contre, le candidat entrepreneur veut constituer une société, c’est chez le notaire qu’il devra se rendre tout d’abord, pour rédiger et enregistrer l’acte constitutif de cette société. Voilà pour les premières démarches formelles en vue de créer une entreprise. Mais nous verrons plus tard que c’est loin d’être l’essentiel…

Émission Parlons Business