Parlons Business - Construire un projet d’entreprise - 01/04/2019

La création d’entreprise a le vent en poupe en Belgique. Le nombre d’entreprises débutantes augmente au fil du temps, signe que l’entrepreneuriat est de plus en plus à la mode. Mais pour débuter une entreprise, il faut procéder par étapes, ce qui multiplie les chances de réussite. Tout d’abord, il s’agit de construire un projet bien ficelé. Ça implique de bien identifier le marché de l’entreprise, les produits et services qu’elle proposera ou encore les éventuels concurrents. Il faudra aussi mettre en avant l’originalité du projet, qui devra permettre à l’entreprise de se démarquer et de faire valoir un avantage compétitif. La rentabilité de la future entreprise doit déjà être évaluée approximativement à ce stade, pour éviter de déployer des efforts sur un projet qui n’en vaudrait pas la peine. Ça nécessite une réflexion sur la politique de prix, sur les investissements à prévoir et les financements à rechercher. Le candidat entrepreneur devra aussi imaginer les évolutions possibles de son secteur d’activités, pour éviter toute mauvaise surprise dans les premières années de l’entreprise. Ce n’est qu’une fois toutes ces questions préalables clarifiées qu’on pourra formaliser la création de l’entreprise.

