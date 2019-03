Parlons Business - L'économie circulaire et l'événementiel - 29/03/2019

Régulièrement, des spectacles, des salons et autres événements sont organisés en Belgique. Ces manifestations nécessitent généralement des infrastructures temporaires car un événement n'est pas l'autre : l'espace est occupé différemment selon les besoins des exposants. Il n'est pas rare que les structures et les décors utilisés finissent à la poubelle une fois l'événement terminé. Pour éviter ce gaspillage, une jeune entreprise belge a développé un concept innovant qui s'inscrit dans les principes de l'économie circulaire. Cette start-up appelée Mods a élaboré un module en bois réutilisable quasiment à l'infini et qui permet, par assemblage, de créer à peu près toutes les structures souhaitées. Le montage et le démontage des structures constituées de ces modules sont faciles et rapides. Qui plus est, ces modules sont en partie réalisés à partir de chutes de panneaux de bois récupérées en menuiserie, ce qui donne une dimension de recyclage au projet. À partir de ces modules, la société Mods crée des cloisons, des meubles, des décors, des comptoirs, des podiums ou encore des bars. Le tout peut être démonté ensuite et servir à fabriquer d'autres structures. Le secteur de l'événementiel bénéficie ainsi d'une nouvelle solution plus durable qui s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire.

