Parlons Business - L'économie circulaire et l'alimentation - 28/03/2019

S'il existe un secteur qui génère énormément de déchets, c'est bien celui de l'alimentation. Beaucoup de produits transformés nécessitent des ingrédients qui ne sont pas complètement exploités et dont les résidus finissent, au mieux, sur un compost, et au pire, à la poubelle. En réfléchissant à ce problème sur base des principes de l'économie circulaire, qui consiste à réduire le gaspillage en réintroduisant dans le circuit ce qui est considéré comme un déchet, il est possible de créer de nouveaux débouchés pour ces résidus. Un bon exemple nous est fourni par une jeune coopérative belge appelée Le Champignon de Bruxelles. Cette société a développé un concept original et 100% circulaire : à partir de sous-produits de brasseries, elle fait pousser des champignons prêts à consommer. Lors du brassage de la bière, l'orge utilisé se transforme en un résidu solide qui reste généralement inexploité. Les fondateurs du Champignon de Bruxelles ont découvert que ce déchet organique constituait un excellent substrat pour le développement d'un champignon originaire d'Asie, qui est le deuxième champignon le plus consommé au monde et comporte de grandes qualités nutritives. Des déchets transformés en aliments, voilà une application inspirante de l'économie circulaire.

