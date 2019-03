Parlons Business - L’économie circulaire et le plastique - 27/03/2019

Pour éviter de polluer la planète, les emballages en plastique doivent être recyclés autant que possible. Une jeune société belge s’est récemment lancé dans ce créneau d’avenir. Tridea, c’est son nom, recycle les déchets en plastiques en PET, comme des bouteilles ou des gobelets à boissons, pour les transformer en filaments en plastique. Ces filaments peuvent ensuite être utilisés par des imprimantes 3D pour confectionner de nouveaux objets en plastique. Et le plus beau est que ces objets pourront eux-mêmes être ensuite recyclés de la même manière. Le tout est de bien organiser la collecte des objets usagés. Ce concept innovant de la société Tridea a par exemple été utilisé l’été dernier lors du célèbre festival Pukkelpop. Les innombrables gobelets à boisson utilisés à cette occasion ont été récupérés pour être transformés en filaments de plastique. Ces filaments sont la ressource de base de nouveaux gobelets confectionnés par une impression en trois dimensions. Voilà encore un remarquable exemple d’économie circulaire qui devrait améliorer notre environnement. Lors des festivals de l’été prochain, vous ne verrez plus votre boisson de la même manière…

