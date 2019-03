Parlons Business - L’économie circulaire et la distribution alimentaire - 25/03/2019

Quand on fait ses courses dans un supermarché, on constate rapidement que les aliments qu’on achète sont accompagnés d’une grande quantité d’emballages. Souvent, ces contenants ne sont pas recyclables et finissent à la poubelle. Des entreprises innovantes ont développé des alternatives à ce mode de consommation. Par exemple, la jeune entreprise bruxelloise Lili Bulk a développé un service de vente de produits alimentaires secs en bocaux de verre consignés. Ils peuvent être commandés en ligne et livrés par des moyens de transport respectueux de l’environnement. Les bocaux sont ensuite rendus à l’entreprise, soit sur place, soit lors d’une commande ultérieure, ce qui permet de les réintroduire dans le circuit. De plus, les opérations logistiques liées à la consigne des bocaux sont assurées par une entreprise de travail adapté, ce qui confère une dimension sociale à ce projet. À une plus grande échelle, un autre projet, appelé Loop prévoit que les produits de plusieurs grandes marques puissent être achetés dans des contenants réutilisables. La société américaine à l’origine de cette initiative doit débuter des tests dans les régions de Paris et New York prochainement. C’est un autre bon exemple d’économie circulaire qui participera à la réduction de la quantité de déchets.

Émission Parlons Business