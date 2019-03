Parlons Business - L’économie circulaire et la construction - 26/03/2019

Ériger de nouveaux bâtiments peut s’avérer désastreux sur le plan environnemental. On consomme des matières premières qui se raréfient et qu’il faut extraire au prix d’une consommation élevée d’énergie. Pour remédier à ces problèmes, des solutions d’économie circulaire dans le secteur de la construction existent déjà. Par exemple, la société belge Orbix est spécialisée dans les matériaux de construction issus du recyclage, tout aussi performants que les matières premières naturelles. Elle utilise notamment la technologie de la carbonatation, une réaction chimique qui permet de réutiliser des résidus de matières premières pour fabriquer de nouveaux matériaux. Grâce à cette filière de recyclage, Orbix parvient à proposer une grande variété de produits de qualité, qu’il s’agisse de blocs de construction, de pavés, de carrelages ou encore de tuiles. L’entreprise recycle aussi les matériaux usagés pour en faire des granulats utiles pour la confection de revêtements routiers, ce qui garantit une résistance à l’usure et une bonne adhérence. La société recycle aussi les particules métalliques pour mouler des briquettes de métal destinées à la sidérurgie. Si vous bâtissez ou rénovez, vous ne verrez plus les matériaux de construction de la même façon…

Émission Parlons Business