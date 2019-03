Parlons Business - La Belgique, un pays compliqué pour la transition énergétique - 22/03/2019

Alors que la grande majorité des pays européens progressent en matière de transition énergétique, la Belgique éprouve des difficultés à suivre le rythme. Récemment, la répartition des compétences énergétiques entre les trois Régions du pays a provoqué un blocage du vote belge lors de votes sur des directives visant à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’énergie verte. Le problème, c’est que quand les trois Régions belges ne trouvent pas d’accord dans cette matière, la Belgique doit s’abstenir lors des votes européens. Mais quasiment tout le reste de l’Europe a voté en faveur de ces directives qui s’imposeront finalement à l’État belge. Heureusement, pourrait-on dire. Car la transition énergétique est en route et il ne faudrait pas que notre pays reste à la traîne. Cela risque malheureusement encore d’être le cas à cause de la récente démission du gouvernement fédéral. Au cours des prochains mois, l’exécutif belge ne pourra plus prendre de décisions stratégiques en matière d’approvisionnement énergétique. La Belgique risque donc de perdre du temps dans les décisions importantes concernant le développement de l’éolien en mer ou encore le sort des centrales nucléaires. Mais face à la concurrence des autres pays dans ce domaine, l’État belge sera bien obligé, tôt ou tard, de suivre le mouvement de l’Europe vers cette transition énergétique…

Émission Parlons Business