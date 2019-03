Parlons Business - Les réseaux électriques, au cœur de la transition énergétique - 21/03/2019

La Belgique s’est engagée à réduire ses émissions de CO2 mais elle compte aussi fermer, à terme, ses centrales nucléaires. Pour parvenir à concilier ces deux objectifs, il faudra augmenter la part des énergies renouvelables dans notre production d’électricité. Le problème est que la Belgique est un petit pays : on ne peut pas y placer autant d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques que nécessaire pour répondre à la demande des consommateurs. L’avenir de la transition énergétique réside donc dans des réseaux électriques plus performants, qui permettront de transporter l’électricité verte vers les utilisateurs belges. Cela passe par des connexions aux parcs éoliens en mer ou par des transports d’électricité sur de plus longues distances. Le patron de la société belge Deme pense que d’ici 2050, il existera une économie mondiale des énergies renouvelables, avec des transports d’électricité solaire, probablement sous forme d’hydrogène. Il évoque la possibilité d’importer de l’énergie solaire produite dans le désert ou de l’énergie éolienne provenant d’unités flottantes dirigées là où les vents sont favorables. Le patron de Deme l’affirme : la transition ira plus vite qu’on ne le pense. Autant s’y préparer !

Émission Parlons Business