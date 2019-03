Parlons Business - La transition énergétique, c’est bon pour l’emploi - 20/03/2019

Les objectifs que les États se sont fixé en matière de réduction d’émissions polluantes auront un impact sur l’emploi. Dans les secteurs liés aux énergies fossiles, comme l’extraction de pétrole ou l’industrie minière, des postes de travail seront perdus dans les prochaines années. Mais selon un rapport de l’Organisation internationale du travail, ces pertes d’emplois seront plus que compensées par la créations de nouveaux postes dans d’autres secteurs. En tout, vingt-quatre millions d’emplois peuvent être créés à l’échelle mondiale d’ici à 2030 si des politiques sont adoptées pour promouvoir une économie plus respectueuse de l’environnement. De nouveaux postes de travail seront créés dans la production d’énergies renouvelables mais aussi dans le recyclage, la réparation, la location et la réutilisation. L’Organisation internationale du travail a calculé que ces nouveaux emplois seront largement plus nombreux que les emplois perdus dans des industries polluantes telles que le raffinage de pétrole. Pour que cette transition se passe le mieux possible, l’organisation préconise de mettre l’accent sur la formation des travailleurs pour les réorienter vers les filières d’avenir. En matière d’emploi, la transition énergétique est donc également à la fois un défi et une opportunité.

Émission Parlons Business