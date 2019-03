Parlons Business - Avantage compétitif - 19/03/2019

Pour les entreprises, investir dans la réduction des émissions polluantes présente plusieurs avantages. Non seulement, ça permet de réduire la facture énergétique mais en plus, ça peut ouvrir de nouveaux marchés. En effet, être une entreprise plus propre constitue un avantage compétitif qui peut être valorisé à l’échelle internationale. Compte tenu de l’importance grandissante du bilan carbone d’un produit ou d’un service, les entreprises les moins polluantes accéderont plus facilement à de nouveaux marchés à l’avenir. En plus, en étant à la pointe des technologies propres, la petite Belgique peut contribuer à une planète plus durable. Récemment, la Fédération des entreprises de Belgique soulignait que notre pays pourrait apporter une contribution significative au ralentissement du réchauffement global, en exportant les innovations intelligentes de ses entreprises. Les exportations dans le secteur de l’énergie verte ont fortement augmenté ces dernières années. Les entreprises qui investissent dans la transition énergétique peuvent aussi s’en servir dans leur marketing, ce qui permet d’élargir encore davantage leurs marchés. Devenir une entreprise moins polluante peut donc déclencher une spirale positive génératrice de profits.

Émission Parlons Business