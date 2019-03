Parlons Business - La transition énergétique, un défi mais aussi une opportunité pour les...

Pour préserver la planète, les États se sont fixé des objectifs de réductions d’émissions polluantes. Une partie de l’effort à fournir repose sur les entreprises. En Belgique, l’industrie est responsable de plus de 45% des émissions polluantes. D’importantes avancées ont déjà été obtenues dans le passé grâce aux accords de branche, des contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises. Dans le cadre de ces contrats, les entreprises ont promis d’atteindre des objectifs précis de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et, en échange, les autorités ont fourni des avantages financiers et administratifs destinés à favoriser l’efficience énergétique des entreprises, comme par exemple une réduction d’impôt pour les investissements économiseurs d’énergie. Résultat : non seulement les émissions de CO2 de l’industrie ont diminué mais en plus, d’importantes économies d’énergie ont été réalisées. Pour les entreprises, la transition énergétique est donc à la fois un défi et une opportunité : pour parvenir à une meilleure efficacité énergétique, il faut investir, parfois beaucoup ; mais ensuite, l’entreprise économisera des frais importants.

