Parlons Business - Émissions de CO2 et construction - 13/03/2019

13/03/19 : Émissions de CO2 et construction Pour le bien de la planète, nous devons réduire nos émissions de CO2. Mais dans certains cas, le défi est de taille. Par exemple, dans le secteur de la construction, le chemin vers la décarbonisation est encore long. Les immeubles représentent environ un tiers des émissions totales de dioxyde de carbone. Les chauffages aux combustibles fossiles, ainsi que les systèmes de ventilation et de climatisation, émettent beaucoup de CO2. Mais c’est surtout la construction des matériaux de construction qui est la plus problématique. Alors qu’un isolant permet de diminuer le chauffage d’un bâtiment et donc de réduire ses émissions de gaz carbonique, la production de cet isolant émet une grande quantité de dioxyde de carbone. Une solution réside dans la réutilisation des matériaux de construction. Une autre piste consiste à encourager la modularité des bâtiments, pour qu’ils puissent, un jour, être dédiés à une autre occupation sans devoir les démolir. Une troisième possibilité est d’encourager les modes de production plus durables des matériaux. Si on parvient à rendre le modèle économique du secteur de la construction plus circulaire, l’impact des émissions de CO2 issues de la production des matériaux pourra être étalé dans le temps.

Émission Parlons Business