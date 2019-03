Parlons Business - Réduire les émissions de gaz à effet de serre - 11/03/2019

11/03/19 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre Ces derniers mois, des manifestations pour le climat ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. La prise de conscience de la nécessité d'agir pour préserver la planète augmente. Les citoyens veulent faire pression sur les autorités pour qu'elles adoptent des mesures destinées à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. Réduire nos émissions de CO2 doit contribuer à limiter la hausse des températures moyennes. Ce réchauffement climatique a été fortement amplifié par les activités humaines en quelques décennies. Pour préserver l'avenir de la Terre, il faut donc transformer nos comportements. Il existe deux grandes manières d'agir. D'une part, on peut réduire les émissions polluantes. D'autre part, on peut faire en sorte d'absorber davantage de gaz carbonique. La réduction des émissions de CO2 passe par des économies d'énergie et une accélération du développement des énergies non fossiles. Par ailleurs, capter plus de dioxyde de carbone passe par une reforestation et par le recours à des solutions de stockage du gaz carbonique. La révolution climatique est en marche et il va falloir s'y adapter.

