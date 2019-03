Parlons Business - Mesurer la véritable empreinte écologique d’un bâtiment - 07/03/2019

07/03/19 : Mesurer la véritable empreinte écologique d’un bâtiment La construction de bâtiments passifs a de plus en plus de succès. Grâce à ces immeubles plus efficients au point de vue de l’isolation et de la consommation énergétique, on diminue leurs émissions de CO2, ce qui contribue aux objectifs de réduction du réchauffement climatique. Mais, comme nous l’évoquions hier, il faut aussi tenir compte de l’énergie utilisée pour la production des matériaux de ces constructions. Catherine De Wolf, une doctorante belge du prestigieux MIT (Isabelle : prononcer èm-aille-tie), l’université américaine réputée du Massachusetts, a développé un logiciel qui permet de calculer les émissions de dioxyde de carbone liées à la construction de bâtiments. Grâce à cet outil innovant, un architecte peut calculer les émissions de CO2 d’un projet immobilier et le comparer à d’autres immeubles. Mais des progrès restent à accomplir dans ce domaine. Il faudrait notamment encore compléter la base de données de l’impact écologique des matériaux de construction. Il y a aussi un travail de sensibilisation à réaliser vis-à-vis du grand public qui ignore souvent cette problématique. Et il faudrait aussi une solution au prix encore élevé des matériaux les plus écologiques. Il reste donc du travail pour réduire les émissions de CO2 dans la construction

