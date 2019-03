Parlons Business - Les vertus de l'économie circulaire - 05/03/2019

050319 :Les vertus de l'économie circulaire Pour préserver l'environnement, une utilisation rationnelle des matières premières et un recyclage des matériaux usagés sont indispensables. C'est pourquoi on s'oriente de plus en plus vers une économie circulaire, où la réutilisation et la réparation doivent prendre le pas sur la surexploitation et le gaspillage. Ce modèle économique devrait profiter aussi bien aux entreprises qu'aux consommateurs. En effet, le recyclage permet de remédier au problème du coût croissant de l'extraction de nouvelles matières premières. Les services de réparation et de maintenance peuvent aussi s'avérer plus rémunérateurs pour les entreprises. Et pour le consommateur, acheter un bien qui devra être moins souvent remplacé est également bénéfique. En plus, l'économie circulaire contribue à réduire la quantité de déchets et leur traitement coûteux. Les bienfaits de cette nouvelle manière de produire et de consommer sont tels que les pouvoirs publics encouragent la transition vers l'économie circulaire. Des programmes de sensibilisation mais aussi des subsides sont destinés à promouvoir ce cycle économique vertueux qui pourrait créer jusqu'à 11.000 emplois directs en Belgique d'ici 2030.

Émission Parlons Business