Parlons Business - La gouvernance propre aux entreprises de l’économie sociale - 26/02/2019

Mardi 26/02 : La gouvernance propre aux entreprises de l’économie sociale Les entreprises de l’économie sociale revêtent très souvent la forme d’une société coopérative, tandis que les entreprises du secteur privé classique empruntent plutôt la forme d’une société anonyme. Ce n’est pas un hasard. Dans le secteur privé traditionnel, le capital de l’entreprise est prioritaire. Le nombre d’actions détenues dans une entreprise détermine celui qui la dirige. Par contre, dans l’économie sociale, on préférera généralement appliquer le principe « un homme, une voix », ce qui rend la prise de décision plus démocratique. Ce qui fait la richesse d’une entreprise sociale, c’est son intelligence collective : chacun peut apporter sa propre expertise au projet, ce qui permet de réduire les coûts, par exemple les frais de consultance. Dans ces entreprises, la prise de décision passe davantage par une dynamique collective que par une voie hiérarchique rigide. Certaines entreprises vont jusqu’à placer le pouvoir de la société entre les mains des travailleurs. Elles se qualifient de sociétés à gestion coopérative et participative, ou scop. Dans ces sociétés, les travailleurs sont associés aux prises de décisions importantes et une partie des bénéfices leurs sont attribués. Ces règles de fonctionnement donnent une bonne idée de la poursuite de l’intérêt général qui caractérise le monde des entreprises de l’économie sociale

Émission Parlons Business