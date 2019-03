Parlons Business - L’utilité des fédérations pour l’entrepreneuriat social - 01/03/2019

Vendredi 01/03 : L’utilité des fédérations pour l’entrepreneuriat social Dans l’économie sociale, le succès d’un projet d’entreprise vient souvent du partage de connaissances et de la mise en commun de compétences et de moyens. Ce qui est vrai à l’échelle d’une entreprise l’est aussi au niveau de l’ensemble du tissu économique social belge. C’est pourquoi beaucoup de coopératives actives en Belgique participent à la plateforme intersectorielle Febecoop. Cette fédération a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat coopératif et de fournir des services destinés au développement de l’économie sociale. Elle a par exemple participé à l’accompagnement de la transmission d’entreprises à leurs propres travailleurs sur base d’un modèle coopératif. Elle fournit aussi un soutien opérationnel aux coopératives en création ou en développement. Il existe aussi des fédérations de coopératives spécialisées dans certains secteurs, comme, par exemple, la fédération des associations et coopératives de citoyens pour l'énergie renouvelable en Belgique, appelée RESCoop. Cette fédération et ses déclinaisons régionales ont pour mission de promouvoir la participation citoyenne dans les énergies vertes. Grâce à l’ensemble de ces fédérations de coopératives, des compétences sont mises en réseau, ce qui permet un meilleur développement de l’entrepreneuriat social.

