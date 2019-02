Parlons Business - : L’énergie et l’alimentation, des secteurs-clés de l’économie sociale...

Jeudi 28/02 : L’énergie et l’alimentation, des secteurs-clés de l’économie sociale L’entrepreneuriat social s’est fortement développé dans des secteurs d’avenir liés à l’écologie, qu’il s’agisse d’alimentation ou d’énergie, par exemple. En Belgique, on recense plus d’une vingtaine de coopératives impliquées dans la production d’énergie verte. Plusieurs autres coopératives se consacrent à l’alimentation biologique ou à l’agriculture de proximité. Ces projets ont la particularité d’impliquer les consommateurs dans la prise de décision et le fonctionnement de l’entreprise. Par exemple, certaines coopératives dédiées à une alimentation saine demandent à leurs membres de travailler quelques heures par mois pour l’entreprise, dans le but de réduire ses coûts. En échange, ils bénéficieront de produit frais, locaux voire biologiques à des prix abordables. Autre exemple : en matière énergétique, plusieurs coopératives bénéficient non seulement des capitaux apportés par leurs membres mais aussi de services que leurs membres peuvent fournir. En échange, les coopérateurs reçoivent des avantages comme des réductions sur les tarifs d’électricité chez des fournisseurs d’électricité verte. Grâce à la gouvernance participative de toutes ces coopératives, l’intelligence collective des associés peut s’exprimer pour développer ces projets d’entreprises avec succès.

