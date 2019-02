Parlons Business - La scop à la belge - 27/02/2019

Mercredi 27/02 : La scop à la belge L’actionnariat salarié est une forme de gouvernance d’entreprise qui a rencontré un certain succès en France. Sur ce modèle, certaines entreprises d’économie sociale belges ont choisi d’intégrer les travailleurs dans leur prise de décision. Elles se qualifient de « scop », ou sociétés coopératives et participatives. En France, ces entreprises doivent avoir une majorité d’actionnaires salariés détenant au moins 65% des droits de vote. En Belgique, il n’existe pas de tels critères légaux pour ce type d’entreprise. Mais les coopératives belges détenues par leurs propres travailleurs se sont imposé quatre grands principes. Premièrement, le capital doit être détenu de manière significative par les travailleurs-associés. Au moins la moitié des coopérateurs doivent donc être des salariés de l’entreprise. Deuxième principe : les scop belges doivent mettre en réserve au moins 15% de leur bénéfice annuel. Troisièmement, un quart du bénéfice est attribué aux travailleurs. Et enfin, le dividende distribué aux coopérateurs ne peut pas dépasser 6%. La gouvernance participative peut offrir une solution aux entrepreneurs qui envisagent de céder leur société après une longue carrière : pourquoi ne pas la transmettre aux salariés de l’entreprise ? Dans le secteur de l’économie sociale, cette question mérite certainement réflexion

Émission Parlons Business