Parlons Business - Le Fonds Venture Philanthropy de la Fondation Roi Baudouin - 15/02/2019

Ces derniers jours, nous avons abordé l’économie sociale sous l’angle des projets d’entrepreneuriat social. Mais une fois lancées, les entreprises d’économie sociale peuvent avoir besoin d’aide pour poursuivre leur croissance et garantir la pérennité de leurs activités. C’est là que peut intervenir le fonds Venture Philanthropy de la Fondation Roi Baudouin. Ce fonds est dédié aux associations et entreprises d’économie sociale établies en Belgique et qui œuvrent en faveur de l’inclusion sociale. Il fournit des financements de frais de consultance ainsi qu’un accès au réseau de la Fondation Roi Baudouin, qui peut donner un coup de pouce décisif au développement des projets d’économie sociale. L’intervention du fonds prendra la forme d’un don ou d’un prêt, selon les besoins de l’entreprise sociale. Chaque année, un appel à candidature d’organisations a lieu et une évaluation est réalisée par un comité d’investissement indépendant. Les compétences et la motivation des dirigeants de l’entreprise sociale sont un critère déterminant. Cette sélection rigoureuse porte ses fruits : en moins de dix ans, le fonds Venture Philanthropy a déjà mobilisé plus de 6 millions d’euros en faveur de près de quatre-vingts organisations impliquées dans l’inclusion sociale.

Émission Parlons Business