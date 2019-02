Parlons Business - Investir dans l'entrepreneuriat social - 14/02/2019

L'économie sociale a le vent en poupe et beaucoup de candidats entrepreneurs se pressent pour développer leur activité dans ce secteur. Mais avoir une bonne idée à mettre en œuvre pour constituer une entreprise sociale ne suffit pas : il faut aussi parvenir à réunir les moyens financiers nécessaires. À ce niveau, l'entrepreneuriat social n'est pas très différent de l'entrepreneuriat ordinaire : le parcours qui mène à un financement suffisant du projet est parfois long et semé d'embûches. Il existe néanmoins des solutions propres aux candidats entrepreneurs de l'économie sociale, comme cette plate-forme de crowdfunding lancée par la VUB pour financer des projets d'entrepreneuriat social. Toute personne intéressée peut y accéder et soutenir les projets en quête de financement en effectuant un don. La philanthropie est une piste de financement mais elle n'est pas la seule. La constitution d'une coopérative dédiée à la réalisation d'un projet d'entreprise sociale permet de lever des fonds via l'émission de parts de coopérateurs. Ce modèle est notamment utilisé dans le domaine de la production d'énergie verte. Ici, il y a un retour sur investissement. Il existe beaucoup de coopératives qui ouvrent leur capital aux investisseurs particuliers : les possibilités d'investissement dans l'économie sociale sont donc nombreuses.

Émission Parlons Business