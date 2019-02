Parlons Business - Des thèmes porteurs pour l’entrepreneuriat social - 13/02/2019

L'économie sociale est en plein essor en Belgique et cela devrait continuer. De plus en plus de gens prennent conscience de l'importance de concilier la croissance économique et le respect de l'humain et de l'environnement, deux thèmes qui sont au cœur des priorités de l'entrepreneuriat social. Garantir une croissance économique saine et durable passe notamment par une consommation plus raisonnée. Dans ce créneau, des entrepreneurs sociaux ont décidé de lancer des services innovants qui ont rencontré le succès. Un de ces entrepreneurs a, par exemple, développé une activité de traiteur écologique, avec le moins possible de déchets non biodégradables. Un autre s'est spécialisé dans la commercialisation d'un aliment végétal alternatif à la viande, un produit local, qui plus est, et assorti d'un label biologique. Un troisième entrepreneur a développé un service de coursiers à vélo dans des grandes villes pour proposer une alternative aux livraisons par des moyens de transport motorisés. Un autre bon exemple, dans l’économie circulaire, est la coopérative Usitoo qui a mis en place un prêt de matériel pour éviter aux utilisateurs d’acheter des objets qu’ils emploieront rarement.L'intérêt grandissant pour la protection de l'environnement et le désir croissant de consommer local et plus sain sont de bons exemples de thèmes porteurs pour des entrepreneurs sociaux.

Émission Parlons Business