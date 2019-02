Parlons Business - Réinsérer des travailleurs précarisés - 12/02/2019

Les entreprises de l'économie sociale doivent répondre aux mêmes exigences de compétitivité et de rentabilité que les entreprises du secteur privé traditionnel, comme nous l'avons évoqué ces derniers jours. Mais l'entrepreneuriat social a aussi la particularité de favoriser la réinsertion de personnes exclues du marché du travail. Des travailleurs qui n'ont pas pu trouver leur place dans l'économie classique vont pouvoir retrouver leur place dans la société grâce à des entreprises de l'économie sociale. Un segment de ce secteur est en effet composé d'entreprises de formation par le travail, d'entreprises d'insertion ou encore d'ateliers protégés. Grâce à ces structures qui placent le travailleur avant la réalisation de profits, des personnes précarisées peuvent retrouver un emploi et une dignité. Ces entreprises sociales permettent par exemple à des personnes pauvres, handicapées ou trop âgées pour décrocher un emploi de trouver leur place dans la société. Le défi de ces entreprises de réinsertion est d’être aussi compétitives sur un marché très concurrentiel. Face à la raréfaction des aides publiques, elles tendent vers un modèle plus classique pour améliorer leur productivité. Ce faisant, elles doivent éviter de perdre de vue leur mission première, la réinsertion des travailleurs. Ce type d’entrepreneuriat social est donc un défi permanent.

Émission Parlons Business