Parlons Business - Les universités s'intéressent à l'entrepreneuriat social - 11/02/2019

L'entrepreneuriat social est un concept relativement jeune. Son origine remonte au début du vingtième siècle, quand des mouvements ouvriers se sont organisés pour pouvoir proposer aux travailleurs des services d'entraide, des magasins coopératifs ou encore des assurances. Plus récemment, des entreprises d'économie sociale se sont spécialisées dans la réinsertion professionnelle. Puis, d'autres finalités se sont ajoutées à l'économie sociale, comme le recyclage, l'alimentation durable ou encore les énergies renouvelables. Ce secteur a pris une telle ampleur qu'il est à présent étudié dans plusieurs universités du pays. L'école de gestion HEC de l'Université de Liège dispose d'un centre d'économie sociale. Depuis plus de vingt-cinq ans, ce centre accumule et analyse aussi les statistiques relatives à l'entrepreneuriat social. À Bruxelles, la VUB a quant à elle développé récemment une plate-forme internet dédiée au financement participatif de projets d'entreprises sociales. Elle fait également office de centre de connaissance et favorise le réseautage des entrepreneurs sociaux. Ces ressources académiques peuvent s'avérer précieuses pour les candidats à un projet d'entreprise sociale.

Émission Parlons Business