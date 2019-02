Parlons Business - Les milieux d'aide à l'entrepreneuriat social - 08/02/2019

Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'entrepreneur social, vous aurez certainement besoin d'aide et de conseils. Plusieurs organismes peuvent contribuer à la réussite de votre projet d'entreprise sociale. À Bruxelles et en Wallonie, la fédération d'économie sociale SAWB défend les alternatives économiques en Belgique francophone. Elle a notamment pour objectif de développer l’économie sociale en favorisant le réseautage entre les entrepreneurs sociaux. Des agences conseil agréées, comme le Credal ou AGES, fournissent aussi des aides précieuses. En Flandre, les autorités régionales ont mis sur pied la plateforme MVO Vlaanderen, un centre de connaissances dédié à la responsabilité sociale des entreprises, qui regorge d'informations utiles sur l'entrepreneuriat social dans le nord du pays. Des centres d'entreprises spécialisés dans l'entrepreneuriat social sont également présents en Belgique. Par exemple, la coopérative Novacitis assite des projets d’économie solidaire. Autre exemple, Coopcity est un centre d'entrepreneuriat social et coopératif basé à Bruxelles, qui propose des programmes d'accompagnement adaptés aux besoins des entrepreneurs sociaux. En Flandre, l'usine d'innovation sociale est elle aussi dédiée au développement de l'entrepreneuriat social. Ce ne sont là que quelques-uns des organismes qui peuvent aider les candidats entrepreneurs sociaux.

