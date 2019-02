Parlons Business - L'entrepreneur social, un entrepreneur comme un autre, avec un petit « plus »...

L'entrepreneuriat social a la particularité de donner la priorité à la finalité de l'entreprise plutôt qu'à la réalisation de bénéfices. Mais un entrepreneur social doit avant tout être un bon entrepreneur. Il lui faudra, comme toute autre entreprise, trouver un avantage concurrentiel et l'exploiter autant que possible. Il devra être à l'écoute des clients, minimiser ses coûts, veiller à la qualité ou encore rationaliser sa production, et ce autant qu'un entrepreneur ordinaire. On ne débute donc pas une entreprise sociale simplement avec de bonnes intentions : il faut aussi une bonne idée. Pour que l'entrepreneur social rencontre le succès, il devra mettre sur le marché une innovation sociale, c'est-à-dire un produit ou un service nouveau ou significativement meilleur que ce qui existe déjà. Même pour les entreprises sociales, la concurrence est une réalité avec laquelle il faut composer. Les entreprises de l'économie sociale sont donc des entreprises comme les autres mais avec un petit « plus » : elles placent l'humain au cœur de leurs préoccupations, qu'il s'agisse du travailleur, du client ou du citoyen.

