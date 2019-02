Parlons Business - Un exemple d'entreprise sociale - 06/02/2019

Il existe des entreprises de l'économie sociale dans une foule de domaines. On pense notamment à des services de proximité, comme les centrales de repassage, les travaux de jardinage ou la réparation de matériel informatique. Mais l'entrepreneuriat social se développe aussi dans des secteurs en plein essor comme les nouvelles technologies ou le recyclage. Par exemple, à Bruxelles, une société d'économie sociale a axé ses activités sur la récupération de matériel électrique et électronique afin de revaloriser ces déchets pour produire de nouveaux outils utiles à la société. Concrètement, elle organise la collecte de matériel informatique usagé, aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises. Ces matériaux sont ensuite utilisés comme ressource pour la fabrication d'outils informatiques fonctionnels qui sont redistribués principalement dans le secteur social, notamment dans l'éducation. Cette entreprise envisage aussi de revaloriser des cellules photovoltaïques usagées pour les remettre en état et les mettre à disposition de villages dans des pays en développement où les réseaux électriques sont limités voire absents. Voilà un bon exemple d'entreprise sociale qui allie la création de richesse et l'intérêt général.

Émission Parlons Business