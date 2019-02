Parlons Business - Les quatre grands principes de l'entrepreneuriat social - 05/02/2019

L'entrepreneuriat social permet de combiner l'entreprise, qui crée de la richesse, et la finalité sociale, qui permet d'atteindre des objectifs d'intérêt général. En cela, l'entrepreneuriat social se distingue à la fois du secteur privé et du secteur public. Quatre grands principes s'appliquent à ce secteur atypique. Premièrement, l'objet social de l'entreprise prime sur la réalisation des profits : on ne cherche pas avant tout à dégager des bénéfices pour rémunérer les actionnaires mais bien à réaliser l'objectif de l'entreprise. Par là, l'entreprise sociale se démarque des entreprises classiques du secteur privé. Deuxièmement, même si l'entreprise a une finalité sociale, c'est-à-dire conforme à l'intérêt général, elle reste avant tout une entreprise et n'est donc pas soumise à un contrôle de l’État. Ici, l'entrepreneuriat social s'écarte du secteur public. Troisième principe : les décisions se prennent suivant le principe « une personne, une voix » et non en fonction du nombre de parts dans le capital de l'entreprise. Et enfin, la quatrième règle veut que, dans l'entrepreneuriat social, les personnes et le travail priment sur le capital au moment de répartir les revenus. Ce sont là les grandes lignes de cette autre façon d'entreprendre.

Émission Parlons Business