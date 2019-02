Parlons Business - Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social ? - 04/02/2019

Entre le secteur privé, où les entreprises cherchent prioritairement à réaliser des profits, et le secteur public, où les recettes sont utilisées pour la collectivité, il existe une troisième voie, celle de l'entrepreneuriat social. Dans ce secteur, les entreprises n'ont pas pour principal objectif de distribuer leurs bénéfices aux actionnaires mais bien de créer de l’impact social. On y trouve, pêle-mêle, des coopératives, des sociétés à finalité sociale ou encore des associations. En Belgique, ces entreprises de l’économie sociale représentent près de 10% de l'emploi salarié total, soit près de 400.000 équivalents temps plein. Elles sont actives dans des domaines très variés. On y trouve par exemple des groupements de consommateurs qui souhaitent obtenir de meilleurs tarifs grâce à la force de leur nombre. D'autres entreprises sociales fournissent des services de proximité, comme par exemple l'entretien de jardin. Certaines entreprises sociales se focalisent sur l'insertion de travailleurs fragilisés tels que des personnes handicapées ou précarisées. On y trouve aussi des coopératives citoyennes d’énergie, des entreprises qui privilégient les circuits courts ou encore des projets basés sur l’ économie circulaire, par exemple. L'entrepreneuriat social répond donc à des besoins de l'ensemble de la société tout en plaçant l'humain au cœur de ses priorités.

Émission Parlons Business