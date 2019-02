Parlons Business - Mobilité intelligente - 31/01/2019

Les autorités belges ont récemment octroyé 4 millions d'euros à des projets de mobilité intelligente. Le concours Smart Mobility Belgium a permis de récompenser une quinzaine de solutions innovantes destinées à améliorer la mobilité grâce aux nouvelles technologies. Parmi les projets primés figurent notamment des planificateurs d'itinéraires qui ont la particularité d'intégrer le transport multimodal. Habituellement, de telles applications sont développées individuellement par un opérateur de transport. Elles ne sont donc consacrées qu'à un seul type de moyen de transport. Les projets retenus dans le cadre du Smart Mobility Belgium permettent quant à eux de combiner les trajets en train, bus, voiture et autres, ce qui offre aux utilisateurs des solutions de transport bien plus complètes. Parmi les projets retenus, on trouve aussi des applications visant à mieux utiliser les données relatives à la mobilité. Cela permettra par exemple de donner, en temps réel, le nombre de places de parking disponibles à un endroit donné ou encore de mieux informer les navetteurs sur le trafic routier. La mobilité intelligente est donc en bonne voie.

