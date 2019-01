Parlons Business - La mobilité dans les smart cities - 25/01/2019

La mobilité dans les smart cities L'essor des nouvelles technologies permet aux villes de se transformer en « smart cities », c'est-à-dire en villes intelligentes, où un traitement efficace des données permet de réduire les coûts et la consommation d'énergie, entre autres. Une ville peut aussi se muer en « smart city » grâce à une mobilité plus intelligente. Des améliorations en ce sens sont déjà en cours. Par exemple, bon nombre de parkings sont dès à présent équipés de capteurs permettant d'informer les conducteurs du nombre de places disponibles et de leur emplacement. Des systèmes plus sophistiqués permettent de mesurer la densité du trafic automobile et, en fonction de ces données, des logiciels sont capables d'adapter les limitations de vitesse via des panneaux de signalisation numériques, afin de réguler la circulation de manière optimale. La mobilité dans les « smart cities » passe aussi par une information plus complète des usagers des transports en commun, afin de les orienter vers les meilleurs solutions. Les applications permettant de planifier les trajets de manière optimale se perfectionnent au fil du temps. Ces améliorations sont l'avenir de notre mobilité.

Émission Parlons Business