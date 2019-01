Parlons Business - Transport intermodal et entreprises - 24/01/2019

Transport intermodal et entreprises Le transport intermodal consiste à combiner plusieurs moyens de transport pour rendre un déplacement plus efficace. Comme nous l'évoquions hier, c'est une solution d'avenir pour les navetteurs. Mais les entreprises ont aussi un rôle à y jouer. Elles peuvent privilégier des politiques salariales combinant, par exemple, une voiture de société et un abonnement aux transports en commun. Autre exemple : des sociétés pourraient regrouper leurs implantations dans des bassins d'emplois bien desservis par les trains et les bus. Le transport intermodal concerne aussi les marchandises. Ainsi, des produits fabriqués à l'étranger peuvent être acheminés dans des conteneurs par bateau, puis par train entre l'infrastructure portuaire et la gare de marchandises la plus proche, puis par camion jusqu'à l'entreprise destinataire. La combinaison du transport fluvial avec l'utilisation des infrastructures ferroviaires et routières est également possible. En privilégiant cette multimodalité, une entreprise peut réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre liées au transport des marchandises. Un transport intermodal bien conçu peut également réduire les coûts liés à l'acheminement des produits. Une entreprise peut ainsi être gagnante à la fois sur le plan économique et au point de vue environnemental.

