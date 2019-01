Parlons Business - Les déplacements domicile-travail via le transport intermodal - 23/01/2019

Les déplacements domicile-travail via le transport intermodal Tous les trois ans, le service public fédéral de la Mobilité réalise une grande enquête sur les déplacements des travailleurs. Les derniers chiffres disponibles montrent que la voiture est encore utilisée dans une grande majorité de cas. Près de deux trajets sur trois entre le domicile et le lieu de travail sont réalisés en voiture. Les travailleurs ne seraient pas contre un recours accru aux transports en commun mais apparemment, l'accessibilité au train, au tram et au bus est encore insuffisante pour que davantage de travailleurs acceptent de se passer de la voiture pour les déplacements vers le travail. Une solution résiderait dans une plus grande intermodalité des transports. Mieux combiner voiture et transports en commun réduirait le trafic routier. Le transport intermodal de passagers est favorisé par des offres de tickets ou d'abonnements qui combinent plusieurs moyens de transport, avec une éventuelle place de parking. Ce type de tarif avantageux est déjà proposé dans des grandes villes, ce qui favorise l'accès aux bassins d'emplois les plus importants. L'effort doit également porter sur les infrastructures. À ce sujet, le récent accord interrégional en vue de finaliser le RER autour de Bruxelles est de bon augure.

Émission Parlons Business