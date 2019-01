Parlons Business - La taxe au kilomètre, une solution aux embouteillages ? - 22/01/2019

La taxe au kilomètre, une solution aux embouteillages ? Une étude récente préconise l'instauration d'une taxe au kilomètre en Flandre. Une telle taxe consisterait à réclamer une contribution à chaque conducteur en fonction du nombre de kilomètres qu'il parcourt chaque année. L'idée est d'inciter les gens à moins utiliser leur voiture pour réduire les embouteillages. Comme la mobilité est en grande partie une compétence régionale, le ministre flamand de la Mobilité avait commandité une étude pour vérifier comment une telle taxe pourrait s'appliquer dans le nord du pays. Plusieurs modalités différentes étaient possibles, comme la concentration de la taxe dans les zones où la circulation est la plus encombrée. Mais les cabinets de consultance qui ont rédigé l'étude aboutissent à la conclusion qu'il vaudrait mieux imposer une taxe au kilomètre uniforme sur tout le territoire flamand. Cela reviendrait à taxer de manière identique les conducteurs qui habitent en ville et ceux qui vivent dans des zones plus isolées, ce qui pourrait faire débat. La taxe kilométrique n'est qu'une des pistes envisagées pour réduire les encombrement de la circulation au nord du pays. Mais cette nouvelle forme de fiscalité est envisagée de plus en plus sérieusement..

Émission Parlons Business