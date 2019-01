Parlons Business - Bientôt un avantage fiscal pour les voitures en leasing les moins polluantes ?...

Bientôt un avantage fiscal pour les voitures en leasing les moins polluantes ? Les voitures électriques et à l'hydrogène sous contrat de leasing pourraient bientôt être exonérées de taxe de circulation. Un accord en ce sens entre les trois Régions du pays est en préparation. La taxe de circulation est en effet une compétence régionale. Un accord entre Bruxelles, la Wallonie et la Flandre est nécessaire pour éviter une concurrence fiscale qui pousserait les sociétés de leasing à déplacer leur siège dans la région la plus favorable. Un consensus s'est dégagé entre les ministres des Finances des trois Régions. Mais l'accord doit encore être approuvé au sein des gouvernements régionaux, ce qui n'est pas gagné d'avance dans le climat politique actuel. Mais même en cas d'échec, cette idée devrait revenir dans les négociations de formation des prochaines coalitions gouvernementales. Le leasing, encore appelé crédit-bail, est un enjeu important en Belgique : environ un quart des voitures immatriculées dans le pays sont sous contrat de leasing. Si la législation encourageait l'achat de véhicules en leasing plus « verts », cela contribuerait beaucoup à la réduction de la pollution du parc automobile belge.

Émission Parlons Business