Parlons Business - Le leasing multimodal - 18/01/2019

Vendredi 18/01 : Le leasing multimodal Le contrat de leasing est souvent associé exclusivement à une voiture de société. Mais de plus en plus, les sociétés de leasing élargissent leur offre pour favoriser des solutions de mobilité alternatives. On parle de leasing multimodal. Les sociétés de leasing recourent à des start-up spécialisées qui offrent des applications capables de définir, pour chaque déplacement, la solution de mobilité idéale. Cette nouvelle offre en matière de leasing permet par exemple de réduire le montant mensuel dédié à la voiture pour consacrer une partie de la somme à l'usage de transports en commun. Plusieurs firmes de leasing prévoient ainsi l'octroi d'une carte voyages, qui permet un nombre de déplacements déterminés en transports en commun, qu'il s'agisse de train, de bus ou de tram. D'autres formules permettent de combiner l'utilisation d'une voiture et le recours à un vélo, éventuellement électrique. Dans ce cas, l'avantage est que ce contrat de leasing peut être combiné avec l'indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail. Quelle que soit la formule choisie, les avantages sont multiples : moins d'embouteillages, moins de pollution et moins de frais.

Émission Parlons Business