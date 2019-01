Parlons Business - Le leasing auto pour les particuliers - 17/01/2019

Jeudi 17/01 : Le leasing auto pour les particuliers L'achat d'une nouvelle voiture implique souvent la conclusion d'un nouvel emprunt. Ce type de prêt dédié à l'achat d'un véhicule est proposé aussi bien par des institutions financières que par des constructeurs automobiles. Son coût est actuellement relativement faible : on trouve des prêts auto à des taux d'intérêt inférieurs à 2%. Attention toutefois, si vous n'avez pas de chance et que votre voiture subit un sinistre total lors d'un accident, il faudra continuer à rembourser le prêt. Une alternative existe : le leasing automobile. On parle aussi de crédit-bail. Ici, vous n'empruntez pas pour acheter la voiture mais vous la louez à la société de leasing qui en reste propriétaire. Au terme du contrat, vous restituez le véhicule ou vous l'achetez aux prix convenu à l'avance. L'avantage est que des services annexes peuvent être compris dans la location de la voiture, comme les frais d'entretien et de réparation ou encore le paiement des taxes de circulation. L'inconvénient est que, pour les particuliers, ce type de contrat est onéreux : la prime à payer chaque mois est généralement dissuasive. Par contre, le leasing est intéressant pour les indépendants et les sociétés grâce à l'avantage fiscal qui s'y attache. C'est ce qui explique le nombre élevé de voitures de société en Belgique.

Émission Parlons Business