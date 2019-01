Parlons Business - LAssurance et voitures autonomes - 16/01/2019

Mercredi 16/01 : Assurance et voitures autonomes Comme nous l'évoquions hier, la voiture autonome sera une réalité dans un futur pas si lointain. Dans ce type de véhicule, l'intervention d'un conducteur sera de plus en plus limitée. Le stade ultime sera un véhicule 100% autonome, sans aucun conducteur. Cette évolution représente un défi pour les assureurs. Mais c'est également une opportunité pour eux. Les voitures autonomes communiqueront avec les infrastructures routières mais aussi entre elles, ce qui devrait limiter le nombre d'accidents de la circulation. De quoi faire baisser les primes d'assurance. Mais en cas d'accident, les dégâts matériels auront un coût plus élevé, compte tenu des technologies sophistiquées qui seront présentes dans les parties de la voiture les plus exposées au risque de chocs. Les primes d'assurance devront aussi en tenir compte. Par ailleurs, la responsabilité du conducteur, qui est actuellement la plus fréquente, ne sera plus nécessairement évidente en cas d'accident avec une voiture autonome. C'est peut-être le constructeur automobile qui sera mis en cause, ou l'équipementier qui a fourni un capteur défectueux ou encore les autorités chargées de maintenir la connectivité de l'infrastructure routière. Ces nouveaux types de responsabilités constituent autant de nouveaux marchés pour les assureurs. L'émergence de la voiture autonome leur promet donc bien du travail...

Émission Parlons Business