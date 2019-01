Parlons Business - Voitures autonomes - 15/01/2019

Mardi 15/01 : Voitures autonomes Les voitures sont de plus en plus sophistiquées. Les constructeurs automobiles équipent leurs véhicules de capteurs de plus en plus nombreux, reliés à des systèmes informatiques qui améliorent le confort de conduite. Ces dernières années, les sociétés actives dans les équipements automobiles ont connu un essor sans précédent. Par exemple, le groupe belge Melexis, spécialisé dans les semi-conducteurs destinés à l'industrie automobile, a connu une croissance spectaculaire en cinq ans. Les capteurs de proximité, de luminosité ou encore d'humidité permettent déjà à des voitures de régler automatiquement l'utilisation des phares et des essuie-glaces, ou encore d'envoyer une alerte ou d'effectuer un freinage d'urgence en cas d'obstacle. Certains modèles pourraient même être autonomes si la réglementation le permettait, ce qui n'est pas encore le cas en Europe. Il existe toutefois des projets pour permettre une certification des véhicules autonomes. Des adaptations du code de la route seront aussi nécessaires. Toute cela prendra sans doute encore des années mais les constructeurs en sont déjà convaincus : la voiture autonome sera de plus en plus une réalité à l'avenir.

Émission Parlons Business