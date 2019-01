Parlons Business - Les techniques d'éco-driving moins connues - 14/01/2019

Lundi 14/01 : Les techniques d'éco-driving moins connues Comme la semaine dernière, nous restons dans la thématique de l'éco-conduite, encore appelée eco-driving. Pour faire des économies de carburant et donc d'argent grâce à type de conduite écologique, il existe quelques méthodes assez simples mais encore trop rarement appliquées. Par exemple, vous pouvez réaliser un gain important en limitant le recours à la climatisation : si on l'utilise en permanence, l'air conditionné provoque une augmentation de consommation allant jusqu'à 25%. Les systèmes de dégivrage automatiques sont également énergivores : mieux vaut utiliser les bons vieux grattoirs pour retirer le givre des vitres de la voiture ou placer une bâche anti-givre au moment de quitter le véhicule. Par ailleurs, si on est à l'arrêt pour au moins trente secondes, il est recommandé d'arrêter le moteur, car même en stationnement, la voiture consomme du carburant, alors qu'un redémarrage du moteur est moins énergivore. Dernier conseil : vous pouvez contrôler votre eco-driving grâce à certaines applications disponibles via la plupart des smartphones. Ces applications analysent votre conduite et peuvent vous donner un aperçu des économies réalisées. Voilà une bonne manière de vous encourager à mieux rouler !

