Parlons Business - Pourquoi pas une boîte automatique ? - 11/01/2019

Vendredi 11 janvier 2019 5. Pourquoi pas une boîte automatique ? Nous en avons parlé hier : l'écoconduite, ou eco-driving, permet de réduire les frais de carburant. Pour appliquer cette technique de conduite automobile, il faut notamment faire tourner le moteur à bas régime, c'est-à-dire ne pas monter dans les tours-minutes. Cela implique de changer de vitesse suffisamment tôt, même si on roule à faible vitesse. Les voitures équipées de boîtes automatiques présentent l'avantage d'effectuer ces changements de vitesse automatiquement, comme leur nom l'indique. Ce type de transmission est encore très minoritaire en Belgique : trois quarts des véhicules sont équipés de boîtes manuelles. Mais de plus en plus de nouvelles voitures sont équipées d'une boîte automatique. En 2017, un acheteur sur trois a préféré une voiture à transmission automatique. Le dernier frein à une plus grande percée de ces modèles réside sans doute dans le prix : selon le type de voiture, il faut compter de 1.000 à 2.500 euros de plus pour une boîte automatique par rapport à une une boîte manuelle. Mais sachant que ce type de transmission favorise l'éco-driving et que ce type de conduite permet d'économiser jusqu'à 350 euros par an si on roule environ 15.000 kilomètres en une année, l'investissement mérite certainement d'être étudié.

Émission Parlons Business