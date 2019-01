Parlons Business - . Les vertus de l'écoconduite - 10/01/2019

Jeudi 10 janvier 2019 4. Les vertus de l'écoconduite L'eco-driving, ou écoconduite en français, est encore trop méconnue. Cette technique de conduite automobile permet de réaliser des économies de carburant, ce qui est bon à la fois pour l'environnement et le portefeuille. En quoi consiste l'eco-driving ? Il s'agit principalement, pour le conducteur, d'adopter un style de conduite tout en souplesse. Par exemple, maintenir au maximum une vitesse constante permet d'éviter les freinages qui provoquent une perte d'énergie cinétique et les redémarrages gourmands en carburant. Pour cela, anticiper au maximum les manœuvres et respecter les distances de sécurité est fondamental. Une autre manière de pratique l'eco-driving consiste à maintenir un bas régime du moteur, autrement dit : ne pas trop monter dans les tours-minutes. Touring a calculé que ce type de conduite permet d'économiser jusqu'à un litre et demi de carburant aux cent kilomètres, ce qui représente environ 25% d'économie pour l'automobiliste. Un bénéfice appréciable, compte tenu de la récente hausse des prix des carburants. Et c'est aussi un coup de pouce important pour la planète. Pourtant, en Belgique, quatre conducteurs sur dix ne savent toujours pas ce qu'est l'écoconduite. Ce n'est désormais plus votre cas !

