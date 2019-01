Parlons Business - Les avantages financiers des voitures électriques - 08/01/2019

Mardi 08 janvier 2019 2. Les avantages financiers des voitures électriques Les voitures électriques ont de plus en plus de succès. Malgré leur prix élevé à l'achat par rapport à des véhicules essence ou diesel, de plus en plus de gens font le calcul des économies qui seront réalisées dans les dépenses de carburant. Un autre atout important réside dans la déduction que les indépendants et les sociétés peuvent compter pour une voiture électrique. Le dépenses liées à ce véhicule seront déductible à hauteur de 120%, alors que les voitures de société qui roulent au diesel ou à l'essence ont des seuils de déduction bien plus faibles, qui dépendent de leurs émissions polluantes. À partir de 2020, les véhicules les plus polluants seront encore davantage pénalisés via l'application d'un nouveau calcul de la déduction. Raison de plus pour envisager de rouler en voiture électrique. Les responsables de flottes automobiles de grandes entreprises commencent à s'y intéresser de très près. L'un d'eux a calculé que rouler à l'électricité coûte maximum 4 euros aux 100 kilomètres, contre 10 euros aux 100 kilomètres pour des voitures essence et diesel. Un argument économique de plus en faveur des véhicules électriques.

