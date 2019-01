Parlons Business - Mobilité douce et gain d'argent - 07/01/2019

LUN-07 janvier 2019 1. Mobilité douce et gain d'argent Notre mobilité change et, avec elle, la façon dont nous dépensons de l'argent pour nos moyens de transport évolue. Si bien qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser de belles économies en décidant d'utiliser un vélo au lieu d'une voiture pour les trajets domicile – travail, par exemple. Saviez-vous qu'obtenir un prêt pour acheter un vélo est devenu aussi avantageux qu'un emprunt destiné à financer l'achat d'une voiture ? Certaines institutions financières encouragent l'achat d'un vélo ou d'une voiture électrique en prévoyant des taux légèrement réduits par rapport aux crédits auto classiques. L’État fédéral favorise lui aussi les moyens de transport doux en exonérant d'impôt et de charges sociales une indemnité kilométrique. Cette indemnité est versée par l'employeur au travailleur qui effectue le trajet entre son domicile et son lieu de travail à vélo. Le montant de l'indemnité kilométrique est de 0,23 euro maximum. À première vue, ça peut paraître maigre mais si votre lieu de travail est à dix kilomètres de votre domicile, vous pourrez gagner plus de 900 euros par an grâce à cette indemnité. Soit de quoi rembourser un bon vélo en seulement deux ans.

Émission Parlons Business